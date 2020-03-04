Добринские боксеры добыли два золота в Рязани

Двое добринских боксеров Данила Полетаев и Алексей Крутских, которые сейчас тренируются в школе Олимпийского резерва, у известного липецкого тренера Альберта Масякина, имеющего 40-летний тренерский стаж, приняли участие в первенстве Рязанской области, которое проходило в соседнем регионе с 19 по 22 февраля.

По словам их добринского наставника Александра Полетаева, соревнования всероссийского уровня среди юношей были посвящены Дню защитника Отечества, а также памяти воинов-интернационалистов и ветеранов локальных войн, и собрали на ринге 113 боксеров с разных регионов России.

И Данила, и Алексей (первый выступал в весе 60 кг, второй — 63 кг) провели на ринге по два боя с хозяевами турнира. И вышли из них победителями. Кроме наград, приятным можно отметить и тот факт, что высокий уровень подготовки добринских боксеров оценили рязанские специалисты.