Добринский район присоединился к Всероссийскому проекту «Памяти Героев»

В Липецкой области стартовал Всероссийский проект «Памяти Героев», который направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных форматов.

В рамках проекта отдел культуры администрации Добринского района отснял первых три ролика о Героях Советского Союза Иване Андреевиче Калинине, Василии Сергеевиче Путилине и полном кавалере орденов Славы Алексее Ивановиче Цаплине, чьи дни рождения отмечались в январе-феврале.

В скором времени видеоролики будут размещены в социальных сетях.

Как мы уже писали ранее, в рамках этого проекта о подвиге нашего земляка Иване Михайловиче Макаренкове рассказал в видеоролике народный артист России Сергей Безруков.