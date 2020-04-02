Эффективность имбиря и лимона в лечении коронавируса не доказана

На прошедшем в Женеве брифинге Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, оценил эффективность применения имбиря и лимона в лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Он заявил, что употреблять данные продукты для поддержания здоровья можно, однако их лечебный эффект не доказан, сообщает информационное агентство «РИА Новости».

«Все, что помогает нам чувствовать себя лучше, все, что придает уверенность и все, что вы считаете не опасным, безусловно, может иметь позитивное влияние на здоровье. Но это не одно и то же, что говорить, что это эффективно против заболевания. На данный момент не существует терапии, эффективность которой в борьбе с COVID-19 подтверждена», — сказал он в ответ на вопрос, помогает ли имбирь защититься или вылечиться от нового коронавируса.

Райан напомнил, что в настоящее время ВОЗ проводит крупномасштабное тестирование наиболее перспективных лекарств против COVID-19.

«Так что я бы посоветовал людям, если у них есть любимые средства, как лимон, имбирь или мед, продолжать поддерживать ими себя во время болезни. Но давайте не будем делать бездоказательные предположения, что что-либо может вылечить от COVID-19. На данный момент подтвержденной терапии не существует», — добавил он.