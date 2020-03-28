Минсельхоз разработал меры по сохранению стабильности на продовольственном рынке

В целях поддержания стабильности на продовольственном рынке Российской Федерации и стран ЕАЭС в текущих экономических условиях Минсельхоз России подготовил ряд мер, направленных на обеспечение внутренних потребностей в зерне и продуктах его переработки.

В частности, Министерством при участии крупнейших отечественных экспортеров зерна разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Кроме того, в целях стабилизации внутреннего рынка Минсельхоз России с 27 марта начал подготовку к проведению товарных интервенций с учетом установленных предельных уровней цен на 2020-2021 год.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» предполагает введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

«С учётом текущей ситуации вопросы продовольственной безопасности, безусловно, выходят на первый план. Комплекс предлагаемых мер позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные культуры, а также потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей для населения России», — заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Учитывая, что на Российскую Федерацию приходится более 80% производства и порядка 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота станет важным инструментом для рынков России и государств Евразийского экономического союза. При этом, по оценке Минсельхоза России, предлагаемые изменения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.