Мундир женщинам к лицу

Настоящая женщина при любой работе, даже самой мужской, всегда строго следит за своей внешностью. Лейтенант полиции Екатерина Александровна ЧЕКМАРЁВА рассказывает о себе, семье и, конечно, нелёгкой службе.

СПОРТЗАЛ — ЛЮБИМОЕ МЕСТО «ОТДЫХА»

В мой редакционный кабинет на днях ворвался целый фонтан энергии. По-другому эту даму в погонах просто невозможно охарактеризовать! Как она сама сказала о себе — такой родилась. Наверно, сотрудница полиции и должна иметь подобный темперамент. Разговор был недолгий: мои вопросы и чёткие ответы, да и времени на беседу не может много отвести инспектор по делам несовершеннолетних.

— Я три года служу в ОМВД по Добринскому району, до ПДН была участковым уполномоченным в Добринке, — рассказывает о работе Екатерина Александровна, — конечно, в большей степени это мужская служба, нас дома почти не бывает. Но и без женщин в полиции не обойтись. К примеру, к несовершеннолетним нарушителям я стараюсь относиться по-матерински, вхожу в их положение, перекладываю всё на себя. Честно говоря, в семьях своих подопечных я провожу больше времени, чем в собственной.

— А как Вы выбрали такой нелёгкий путь? — интересуюсь у собеседницы.

— Я в детстве всегда росла отчаянной, как мальчишка. Может, потому, что родилась в семье с двумя братьями, не знаю. Но и больше времени, сколько себя помню, я проводила с папой, нежели с мамой. В родной мне Дуровской школе принимала участие во всех соревнованиях и поступила сначала в Усманский колледж на спортфак, а затем окончила тот же факультет Липецкого педуниверситета. И в этих заведениях состояла всегда в команде. Вообще, спортзал — мой второй дом.

Спортзал — любимое место отдыха для Екатерины Чекмарёвой и её коллеги Татьяны Туркиной.

Стараюсь, хоть времени почти не остаётся, всё равно туда ходить.

Кстати, в отделе Екатерина тоже является постоянной участницей различных соревнований и приносит победы в копилку добринской полиции. К примеру, в областной спартакиаде по прикладным и игровым видам спорта она два года подряд побеждает среди коллег по метанию гранаты, в плавании стала бронзовым призёром. Думается, это очень верно, что сотрудница отдела такая спортивная, ловкая и смелая.

«У МЕНЯ НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ!»

— А Ваши спортивные начинания домашние поддерживают или одна этим занимаетесь? — задаю вопрос лейтенанту. — Как в целом относятся они к такой нелёгкой службе, когда Вас и дома нет, и возвращаетесь сильно уставшей?

— У меня очень надёжный тыл! — с гордостью заявила Екатерина. — Мой муж Вадим Валентинович — боевой офицер, майор в отставке. Служил в спецназе, бывал в «горячих точках» на Северном Кавказе, награждён двумя медалями «За отвагу». Так что о службе он имеет хорошее представление, в том числе о моей. Вспоминаю тот день, когда я советовалась с ним — идти ли мне в полицию. Не забуду его ответ: «Ну, иди-иди! Имей в виду: хлебнёшь там!». Конечно, лукавить не стану: нелегко, но я люблю свою работу, тем более что служить в полиции мечтала с детства, а вот поступать учиться сразу в соответствующий вуз как-то не рискнула…

Далее Чекмарёва, как истинно любящая жена, переключилась на своего супруга, с каким создали семью в 2009-м, сейчас воспитывают 10-летнего сына Георгия и 4-летнюю дочку Еву. Выйдя в отставку, мужчина решил вернуться на малую родину, в Отскочное, где построил дом. Выкупив соседские заросшие клёном поместья, чета с большим рвением стала их обустраивать, высадив около пяти десятков елочек на месте выкорчеванных зарослей. Они теперь, подросшие до двух метров, стали гордостью семьи.

— Муж и готовит многие вещи лучше меня, — продолжает Екатерина, — ему приходится это делать: жены-то нет целыми днями дома! По праздникам мы тоже на работе дежурим. И по службе я по многим вопросам могу с ним посоветоваться. Например, подсказывал, как правильно стрелять. Он, разумеется, делает это намного лучше меня! В результате наша команда заняла второе место по стрельбе в областных соревнованиях, а я была единственной женщиной среди коллег.

Очень редкие свободные минуты на прогулке вместе с родными.

— Ваши дети проявляют интерес к спорту, вашим с мужем службам или у них просто нет выбора, всё уже предопределено генами? — в шутку и всерьёз вновь спрашиваю лейтенанта полиции.

— Сын нас радует, в школе хорошо учится. Кем станет, увидим, но он очень дисциплинированный и любит форму. Если другие ребятишки на Новый год наряжаются зайчиками или человеками-пауками, то наш на праздник пошёл в форме десантника. Дочка, хоть и маленькая, но очень властная и с характером. Вообще, часто шутя сама говорю, что у меня дома — настоящий военкомат!

По словам инспектора ПДН, у них ещё большое хозяйство, какое тоже лежит на плечах Вадима Валентиновича. Кролики, овцы, гуси, лошадь с жеребёнком… Причём последних животных, как она сказала, держат не как тягловую силу, а для души, чтоб глаз радовали… Охраняют всё это подворье 4 алабая. Тоже страсть хозяина.

КАЖДАЯ СВОБОДНАЯ МИНУТКА — С МУЖЕМ И ДЕТЬМИ

— А что Вас, как женщину, волнует более всего, вроде всё в быту налажено и хорошо защищено?

И она вновь посетовала, что мало времени остаётся на семью, поэтому любую свободную минутку старается провести с детьми. Если они у бабушек с дедушками, то всегда ночевать забирает их домой. По возможности выезжают все вместе отдыхать. Часто с семьями к ним приезжают сослуживцы Вадима.

— Вы можете назвать свои недостатки? — задала провокационный вопрос Чекмарёвой и услышала ответ, в принципе какой и ожидала:

— Они же мои достоинства. Я необыкновенная чистюля. Со мной случается стресс, когда вещи лежат не на своём месте. Поэтому, если даже за полночь домой вернусь и увижу что-либо не так, то всё равно начинаю наводить порядок.

— У Вас нелёгкая служба, с этим никто не спорит. Однако успеваете следить за внешностью, а что считаете визитной карточкой в своём женском образе, ведь форма в принципе всех обезличивает, но Вы умудряетесь выделиться даже в такой одежде?

— Постоянный контроль за собой. А ещё не представляю себя без яркой помады…

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из архива Е. Чекмарёвой.