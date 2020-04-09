Объявления в газете «Добринские вести» | №15 от 9.04.2020

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- ИНДЮШАТА белые широкогрудые кросса «Виктория». Тел. 8-960-150-04-84.
- БРОЙЛЕРЫ, утята, гусята, комбикорма. Тел. 8-904-691-72-88.
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- КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-909-223-36-34 (Евгений, Наталья).
- СВИНИНА домашняя, 200 р./кг. Тел. 8-920-501-63-68.
РАБОТА
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- Требуется менеджер по продажам в салон сотовой связи. Тел. 8-906-686-94-06.
- На ООО «Добринский элеватор» требуются: главный инженер; бухгалтер по заработной плате; менеджер по зерну; слесарь. Тел. 8-920-246-04-22.
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