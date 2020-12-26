Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.
ПРОДАЮТСЯ
- ДОМ срочно, п. Добринка, ул. Школьная, 8. Тел. 8-906-593-61-41.
- ВАЗ 2112 2005 г.в., 25 000 рублей. Торг. Тел. 8-915-858-05-95.
- ГУСИ (тушки). Цена 350 руб./кг. Тел. 8-919-251-86-71.
- МЯСО индейки, гуся. Тел. 8-903-862-61-05.
- ДРОВА колотые. Тел. 8-920-239-03-78.
- ВЕНИКИ банные, дубовые. Тел. 8-980-264-37-12.
Продаются бычки черно-пестрой породы, 250 руб./кг живого веса. Тел. 8-920-511-59-82.
В связи с закрытием магазина «Одежда» (находится в здании швейной фабрики) проводится большая распродажа товара, скидки до 50%. Продается торговое оборудование.
РАБОТА
Администрация Добринского муниципального района приглашает на работу помощника-секретаря.
Требования к профессиональным знаниям: знание норм делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией.
Требования к профессиональным навыкам: подготовка деловой корреспонденции и служебных документов, опыт работы на персональном компьютере и знание офисных программ, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, навыки быстрой и грамотной печати.
Контактный тел.: 2-16-81.
Комплексу «Добринский» филиала «Южный» ОГУП «Липецкоблводоканал» на постоянную работу требуются:
- электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке;
- слесарь АВР – 17 – 19 тыс. руб.;
- мастер участка по ремонту энергетического оборудования зданий и сооружений;
- заместитель начальника комплекса.
Обращаться по адресу: п. Добринка, ул. Мира, д. 27, тел. 2-12-36.
Требуются овощеводы в теплицы. Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный. Еженедельные авансы. ЗП – 42 000. Телефон: 8-920-890-72-70.
Требуются сотрудники на работу в теплице в г. Усмань. Транспорт предоставляется.
Справки по телефону 8-952-598-02-59 (Галина) и 8-905-178-87-26 (Андрей).