Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ срочно, п. Добринка, ул. Школьная, 8. Тел. 8-906-593-61-41.

срочно, п. Добринка, ул. Школьная, 8. Тел. 8-906-593-61-41. ВАЗ 2112 2005 г.в., 25 000 рублей. Торг. Тел. 8-915-858-05-95.

2005 г.в., 25 000 рублей. Торг. Тел. 8-915-858-05-95. ГУСИ (тушки) . Цена 350 руб./кг. Тел. 8-919-251-86-71.

. Цена 350 руб./кг. Тел. 8-919-251-86-71. МЯСО индейки, гуся. Тел. 8-903-862-61-05.

Тел. 8-903-862-61-05. ДРОВА колотые. Тел. 8-920-239-03-78.

Тел. 8-920-239-03-78. ВЕНИКИ банные, дубовые. Тел. 8-980-264-37-12.

Продаются бычки черно-пестрой породы, 250 руб./кг живого веса. Тел. 8-920-511-59-82.

В связи с закрытием магазина «Одежда» (находится в здании швейной фабрики) проводится большая распродажа товара, скидки до 50%. Продается торговое оборудование.

РАБОТА

Администрация Добринского муниципального района приглашает на работу помощника-секретаря.

Требования к профессиональным знаниям: знание норм делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией.

Требования к профессиональным навыкам: подготовка деловой корреспонденции и служебных документов, опыт работы на персональном компьютере и знание офисных программ, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, навыки быстрой и грамотной печати.

Контактный тел.: 2-16-81.

Комплексу «Добринский» филиала «Южный» ОГУП «Липецкоблводоканал» на постоянную работу требуются: электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке;

слесарь АВР – 17 – 19 тыс. руб.;

мастер участка по ремонту энергетического оборудования зданий и сооружений;

заместитель начальника комплекса.



Обращаться по адресу: п. Добринка, ул. Мира, д. 27, тел. 2-12-36.

Требуются овощеводы в теплицы. Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный. Еженедельные авансы. ЗП – 42 000. Телефон: 8-920-890-72-70.

Требуются сотрудники на работу в теплице в г. Усмань. Транспорт предоставляется.

Справки по телефону 8-952-598-02-59 (Галина) и 8-905-178-87-26 (Андрей).