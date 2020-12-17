Объявления в газете «Добринские вести» | №51 от 17.12.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ с мебелью, п. Добринка, ул. Красная Зорька, д. 12. Тел. 8-904-692-04-80.

п. Добринка, ул. Красная Зорька, д. 12. Тел. 8-904-692-04-80. КОРОВА. Второй отел в мае. Тел. 8-920-241-22-67.

Второй отел в мае. Тел. 8-920-241-22-67. СВИНИНА домашняя, 200 р./кг. Тел. 8-920-501-63-68.

200 р./кг. Тел. 8-920-501-63-68. ГУСИ (тушки). Цена 350 руб./кг. Тел. 8-919-251-86-71.

Цена 350 руб./кг. Тел. 8-919-251-86-71. ДРОВА колотые. Тел. 8-920-239-03-78.

Продаются бычки черно-пестрой породы, 250 руб./кг живого веса.

Тел. 8-920-511-59-82.

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ. Тел. 8-902-726-07-44.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

Продаются бычки мясной породы, возраст от 1 до 3 месяцев. Доставка бесплатно. Тел. 8-980-543-27-64.

СДАЮ

Сдаю дом в п. Добринка. Тел. 8-920-245-81-78.

Администрация Добринского муниципального района Липецкой области сдает в аренду свободные нежилые помещения:

по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. Октябрьская, д.43, на втором и первом этаже;

по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. М. Горького, д.1 (здание бывшего МУП «Бытовик»), на первом, втором и третьем этаже.

Расчет арендной платы зависит от вида использования помещений:

Дополнительная информация по телефону: 8 (47462) 2-29-29, 2-15-07.

РАБОТА

Требуются овощеводы в теплицы. Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный. Еженедельные авансы. ЗП – 42 000. Телефон: 8-920-890-72-70.

Требуются сотрудники на работу в теплице в г. Усмань. Транспорт предоставляется.

Справки по телефону 8-952-598-02-59 (Галина) и 8-905-178-87-26 (Андрей).

ООО «Добринский элеватор» требуются на работу:

бухгалтер, весовщик, пробоотборщик. Обращаться по телефону:

8 (47462) 2-17-94.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел. 8-909-231-65-66.

Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники. Тел. 8-929-017-43-42.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Быстро, с гарантией. п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Ремонт стиральных машин любой сложности. Недорого. Быстро. Качественно. Гарантия! Скидки пенсионерам! Тел. 8-919-160-33-52. Александр.

Ремонт мягкой мебели: перетяжка, замена поролона, пружин.

Большой выбор тканей. Пенсионерам — скидки. Тел. 8-960-159-19-98.

20 декабря 2020 г., с 8 до 10 час., Кировская обувная фабрика принимает обувь в ремонт около торгового центра п. Добринка. Предоплата.

Официальное изготовление дубликатов гос.знаков транспортных средств. Все виды страхования. Регистрация автомобиля «под ключ». Запись на портале Госуслуг. Заполнение ДКП автомобиля: р.п. Мордово, ул. 2-я Революционная, д. 21.

Тел. 8-960-657-68-68, 8-980-672-14-21.

ПРИВЕЗУ ТЕЛЯТ с племзавода (возраст – от 2-х недель и старше).

Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. Тел. 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ ДОРОГО: перины, подушки, пух, перо (гусь, утка), свежее перо дороже. Тел. 8-903-470-46-42, 8-988-948-23-24.

Скупаем лошадей, коров, быков, коз, хряков, овец, вынужденный забой. Тел. 8-904-290-12-90, 8-929-012-23-16.

Куплю быков, коров, лошадей. Дорого.

Тел. 8-980-261-64-88, 8-910-742-29-97.

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Куплю лошадей, коров, овец, коз, хряков. Тел. 8-915-556-57-39,

8-920-546-31-56.

Куплю свиноматок, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.

Закупаем овец, коз и ягнят. Тел. 8-910-756-09-10, 8-953-123-26-04.