Объявления в газете «Добринские вести» | №51 от 17.12.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.
ПРОДАЮТСЯ
- ДОМ с мебелью, п. Добринка, ул. Красная Зорька, д. 12. Тел. 8-904-692-04-80.
- КОРОВА. Второй отел в мае. Тел. 8-920-241-22-67.
- СВИНИНА домашняя, 200 р./кг. Тел. 8-920-501-63-68.
- ГУСИ (тушки). Цена 350 руб./кг. Тел. 8-919-251-86-71.
- ДРОВА колотые. Тел. 8-920-239-03-78.
Продаются бычки черно-пестрой породы, 250 руб./кг живого веса.
Тел. 8-920-511-59-82.
ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ. Тел. 8-902-726-07-44.
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08.
Продаются бычки мясной породы, возраст от 1 до 3 месяцев. Доставка бесплатно. Тел. 8-980-543-27-64.
СДАЮ
Сдаю дом в п. Добринка. Тел. 8-920-245-81-78.
Администрация Добринского муниципального района Липецкой области сдает в аренду свободные нежилые помещения:
по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. Октябрьская, д.43, на втором и первом этаже;
по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. М. Горького, д.1 (здание бывшего МУП «Бытовик»), на первом, втором и третьем этаже.
Расчет арендной платы зависит от вида использования помещений:
Дополнительная информация по телефону: 8 (47462) 2-29-29, 2-15-07.
РАБОТА
Требуются овощеводы в теплицы. Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный. Еженедельные авансы. ЗП – 42 000. Телефон: 8-920-890-72-70.
Требуются сотрудники на работу в теплице в г. Усмань. Транспорт предоставляется.
Справки по телефону 8-952-598-02-59 (Галина) и 8-905-178-87-26 (Андрей).
ООО «Добринский элеватор» требуются на работу:
бухгалтер, весовщик, пробоотборщик. Обращаться по телефону:
8 (47462) 2-17-94.
УСЛУГИ
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел. 8-909-231-65-66.
Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники. Тел. 8-929-017-43-42.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Быстро, с гарантией. п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.
Ремонт стиральных машин любой сложности. Недорого. Быстро. Качественно. Гарантия! Скидки пенсионерам! Тел. 8-919-160-33-52. Александр.
Ремонт мягкой мебели: перетяжка, замена поролона, пружин.
Большой выбор тканей. Пенсионерам — скидки. Тел. 8-960-159-19-98.
20 декабря 2020 г., с 8 до 10 час., Кировская обувная фабрика принимает обувь в ремонт около торгового центра п. Добринка. Предоплата.
Официальное изготовление дубликатов гос.знаков транспортных средств. Все виды страхования. Регистрация автомобиля «под ключ». Запись на портале Госуслуг. Заполнение ДКП автомобиля: р.п. Мордово, ул. 2-я Революционная, д. 21.
Тел. 8-960-657-68-68, 8-980-672-14-21.
ПРИВЕЗУ ТЕЛЯТ с племзавода (возраст – от 2-х недель и старше).
Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.
Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. Тел. 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).
КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ ДОРОГО: перины, подушки, пух, перо (гусь, утка), свежее перо дороже. Тел. 8-903-470-46-42, 8-988-948-23-24.
Скупаем лошадей, коров, быков, коз, хряков, овец, вынужденный забой. Тел. 8-904-290-12-90, 8-929-012-23-16.
Куплю быков, коров, лошадей. Дорого.
Тел. 8-980-261-64-88, 8-910-742-29-97.
КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.
Куплю лошадей, коров, овец, коз, хряков. Тел. 8-915-556-57-39,
8-920-546-31-56.
Куплю свиноматок, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.
Закупаем овец, коз и ягнят. Тел. 8-910-756-09-10, 8-953-123-26-04.