Прокуратура завершила проверку обстоятельств гибели четырехлетнего ребенка

Прокуратура Добринского района завершила проверку обстоятельств гибели четырехлетнего ребенка в выгребной яме. Трагедия произошла 18 мая 2020 года.

Мальчик играл во дворе жилого дома одного из сел района, где проживал со своей матерью. Во дворе дома находилась сливная яма, которая была закрыта сверху листами металла. На некоторое время мать отвлеклась от присмотра за ребенком. Не увидев сына, женщина подбежала к сливной яме, в которой и обнаружила ребенка. Реанимационные меры не привели к положительному результату.

Грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Вместе с тем проверка показала, что с момента рождения над погибшим ребенком была установлена опека в связи с тем, что мать является инвалидом II группы. Опекуном мальчика была его прабабушка.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны проживать совместно со своими подопечными. Однако ребенок с опекуном не проживал, а жил с матерью, состояние здоровья которой не позволяло ей в должной мере обеспечить присмотр за ребенком.

Такая ситуация свидетельствовала об отсутствии надлежащего контроля за соблюдением прав подопечных со стороны должностных лиц районного отдела по опеке и попечительству.

Данный факт послужил основанием для внесения в адрес главы администрации района представления. В настоящее время представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры и органов системы профилактики района, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.