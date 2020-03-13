«Прощайте… Уводят расстреливать…». Попав в плен, наш земляк погиб, как герой

Целые десятилетия отделяют нас от ужасов отгремевшей Великой Отечественной войны. Но, несмотря на это, память о тех годах живет в сердцах потомков. Остались и те, кто все еще ждет известия о своих родственниках, бесследно пропавших в страшный период войны. В редакцию «Добринских вестей» продолжают обращаться люди, у которых есть что рассказать о войне и ее участниках. Так, жительница Добринки Раиса Ивановна Парамзина поведала нам историю о своем брате Владимире Ивановиче Ходыкине, героически сражавшемся и погибшем от рук фашистов в неполные 18 лет.

(На фото выше Владимиру Ходыкину 16 лет. Через год он уйдет добровольцем на фронт).

Раиса Ивановна родилась в ноябре 1941 года и знает о своем старшем брате только со слов матери. В ту пору их семья жила в д. Талицкие Выселки (в настоящее время в составе п. Добринка). Владимир, окончив 7 классов Добринской школы, пошел работать на железную дорогу, а в начале 1942-го ушел на фронт добровольцем. Было ему 17 лет. Несмотря на то что парнишка еще не достиг призывного возраста, он все-таки добился отправки на фронт — настолько сильным было желание помочь приблизить день победы над врагом. О дальнейшей службе В. Ходыкина мало что известно (он успел прислать родным всего пару писем), только лишь то, что был на курсах в военной школе.

Мать хорошо помнила день, когда сын уходил на фронт и передала подросшей Раисе слова, которые Владимир сказал на прощание лежавшей в люльке сестре: «Пусть эта девочка живет. Она так на папу похожа…». Эти слова стали настоящим напутствием для нее. До сих пор Раиса Ивановна хранит их в памяти, ими она дорожит, ими живет.

С войны Владимир так и не вернулся. Долгое время считался пропавшим без вести, но разрывающееся от горя материнское сердце подсказывало, что сына уже нет в живых.

Однажды мать рассказала о необычном случае, произошедшем с ней в тот тяжелый период неведения. Как-то стояла она у печки, оплакивая сына. Вдруг слышит — открывается дверь. Оглянувшись, она увидела стоящего в дверях сына. Тот сказал ей: «Мам, ну что ты плачешь? Я весь в слезах утонул».

О судьбе Владимира Ходыкина стало известно его семье лишь в 1966 году благодаря двум приехавшим к ним журналистам, которые готовили материал для воронежской областной газеты «Молодой коммунар». История была поистине трагичной.

Нашли солдата в одной из 13-ти братских могил в селе Девица Воронежской области.

После освобождения Воронежа и Семилук от немецко-фашистских захватчиков чекисты занялись разоблачением немецкой агентуры, выявлением злодеяний, совершенных врагами. Анатолий Сидоров, бывший руководитель чекистской группы, проводившей оперативную работу на линии фронта, поделился воспоминаниями о тех ужасающих событиях в своей статье для семилукской газеты «За коммунизм».

Благодаря ей стало известно, что в 1942 году в оккупированных немцами селах Девица, Севостьяновка и в совхозе «Семилукский» действовала тайная полевая полиция, возглавляемая Гансом Гессом, Гофманом и Францем Паулем.

Местные жители рассказывали о жестоких расправах над попавшими в плен красноармейцами и всеми, кого подозревали в помощи партизанам. Их допрашивали, после чего расстреливали на рассвете.

Десятки убитых солдат и мирных жителей были найдены закопанными в ямах. Среди них оказался и наш земляк. Как выяснилось позже, перед смертью он успел написать небольшое послание карандашом на кусочке фанеры. Его обнаружили в сарае, где Владимира и еще одного солдата держали до расстрела.

Он рассказал, как его раненого захватили в плен. Несколько раз допрашивали, но ответов враги так и не добились.

«Прощайте, дорогие товарищи! Прощай, мой комсомол! Уводят расстреливать», — писал Владимир. Жители села рассказывали, что, когда его вели на смерть к яме, молоденькому солдату удалось вырваться и бежать. На мгновение растерявшись, немцы начали беспорядочную стрельбу из автоматов, а потом привели овчарку, которая и выследила Владимира. Фашисты все-таки завершили свое страшное дело, но наш земляк погиб, как герой.

Похоронен Владимир в Воронежской области. По решению местной власти останки расстрелянных перезахоронили в братской могиле. На этом месте в настоящее время возведен мемориал. К сожалению, родители так и не смогли съездить к сыну, а вот сестры Раиса и Зинаида были там не раз. Раиса планирует снова посетить место захоронения теперь уже 9 Мая, на 75-ю годовщину Великой Победы.

— О трагической судьбе брата мы узнали через 21 год после окончания войны, — рассказывает Раиса Ивановна Парамзина.

— Все эти годы мы мучились от неизвестности: в каких краях он сложил голову, есть ли у него хотя бы могила… А оказалось, что он был совсем близко от дома — в Воронежской области. Первый раз я побывала там, будучи студенткой, в 1971-ом году. Памятник на братской могиле тогда был совсем скромный, фамилий на нем не значилось. Одна из местных жительниц показала нам место расстрела советских бойцов. Рассказала, что сельчане, бывшие свидетелями той трагедии, запомнили молодого солдата, который вырвался и побежал…

Сын Раисы Ивановны Александр Соломахин (подполковник в отставке, доктор экономических наук, профессор) у мемориала в с. Девица Семилукского района.

Мы можем только догадываться о том, как Володя оказался в тылу у немцев. Он был радистом и, скорее всего, в составе разведывательной группы был заброшен на оккупированную фашистами территорию, где и был схвачен, а затем казнен. И, хотя в силу возраста брат не успел завести свою семью и оставить после себя потомство, вся наша большая семья помнит его и гордится своим героем.