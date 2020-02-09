Ремонт дорог в селах Добринского района. Что будет сделано в 2020 году?

Большой объем работ по ремонту дорог запланирован в Добринском районе в 2020 году. Об этом рассказала редакции «ДВ» главный архитектор, начальник отдела архитектуры и строительства Анна Ларина.

Так, в этом году новое асфальтовое покрытие должно появиться по улице Богородицкой (Богородицкое сельское поселение) на участке примерно 650 метров.

В деревне Московке (Талицкое сельское поселение) отсыплют щебнем около километра местной дороги.

Твердое щебеночное покрытие появится на улицах целого ряда сельских поселений. По улице Пушкинской в с. Пушкино — 700 метров, Школьной в д. Алексеевке (Каверинский сельсовет) — порядка 700 метров, д. Красная Рада (Нижнематренский сельсовет) — почти 2 километра, д. Заря (Мазейский сельсовет): на улицах Заречной, Садовой, Титова общей протяженностью около 800 метров, Садовой (Березнеговатский сельсовет) — почти 700 метров, д. Аничково (Тихвинский сельсовет) — 1 километр 700 метров, по улице Заозерной в с. Александровка (Новочеркутинский сельсовет) — 300 метров щебнем и 500 метров — асфальтовое покрытие.

На все эти работы из районного бюджета планируется потратить более 8,6 миллиона рублей. Но это только часть от запланированного. В планах районной администрации есть еще дороги в сельских поселениях, которые необходимо привести в надлежащий порядок.