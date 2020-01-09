«Синявка» остановила добринский «Вымпел»

В г. Грязи завершился новогодний чемпионат по мини-футболу 5х5. В соревнованиях приняли участие 18 команд, которые разделили на 2 группы. Две команды в чемпионате представляли Добринку. Это «Вымпел» и «Фортуна».

ФК «Вымпел».

ФК «Фортуна».

По итогам предварительного этапа «Вымпелу» удалось выйти в четвертьфинал. В соперники добринцам достался ФК «Синявка». Увы, пройти дальше по турнирной сетке «Вымпелу» не удалось. Футболисты «Синявки» оказались сильнее, одержав победу со счетом 5:1.

В составе «Вымпела» забитым голом отметился Никита Морозов. У «Синявки» дубль на счету Алексея Тетёхина, по одному голу также забили Сергей Мосякин, Александр Бурцев и Андрей Филимонов.

Фото: Чемпионат грязинского района по мини-футболу 5х5.