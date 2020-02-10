Происшествия

Смертельное ДТП в Добринском районе. Водитель погиб, пассажир получил тяжелые травмы

1 час назад
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8 февраля, около 19 часов 45 минут, на 36 километре автодороги Грязи-Добринка произошло ДТП. По предварительно установленным причинам, 27-летний водитель автомобиля «Вольво» превысил скорость, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате от полученных травм водитель скончался на месте. Его пассажир 2001 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

Все обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

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