У Чуевского пруда в Добринке произошло загорание сухой травы

29 марта, около часа дня, недалеко от Чуевского пруда в Добринке горела сухая трава. Пришлось реагировать пожарным.

Напоминаем, что с 27 марта по 31 августа в Добринском районе введен противопожарный режим.

Запрещается:

посещение лесных массивов, разведение костров;

сжигание сухой травы и пожнивных остатков на полях;

проведение всех видов работ, создающих угрозу возникновения пожаров, без согласования с отделом пожарного надзора ОНД и ПР по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.