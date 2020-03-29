Происшествия

У Чуевского пруда в Добринке произошло загорание сухой травы

2 часа назад
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29 марта, около часа дня, недалеко от Чуевского пруда в Добринке горела сухая трава. Пришлось реагировать пожарным.

Напоминаем, что с 27 марта по 31 августа в Добринском районе введен противопожарный режим.

Запрещается:

  • посещение лесных массивов, разведение костров;
  • сжигание сухой травы и пожнивных остатков на полях;
  • проведение всех видов работ, создающих угрозу возникновения пожаров, без согласования с отделом пожарного надзора ОНД и ПР по Грязинскому, Усманскому и Добринскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

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