Убивший соседа житель Чамлык-Никольского признан невменяемым

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя села Чамлык-Никольское Добринского района, уличенного в совершении общественно-опасных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 12 июня 2019 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сломал навесной замок, проникнул в дом соседа и жестоко избил его. При этом гость нанес хозяину дома не менее 27 ударов руками и ногами по всему телу, причинив ему тупую травму живота и грудной клетки, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший связался с родственниками по телефону и рассказал о произошедшем. Избитый мужчина был госпитализирован в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался от множественных переломов и повреждения внутренних органов.

В рамках расследования уголовного дела с целью исследования дееспособности фигуранта проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, а также комплекс судебных экспертиз. Их результаты подтвердили его невменяемость и помогли в установлении объективной истины.

Согласно выводам экспертов, наличие заболевания лишает фигуранта способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела и давать о них показания, а также принимать участие в судебно-следственных действиях. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений он нуждается в принудительных мерах медицинского характера, требующих постоянного наблюдения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении указанного лица принудительных мер медицинского характера.