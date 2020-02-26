Украл из магазина рыбу, колбасу и кофе. Полицейские в Липецке задержали жителя Добринского района

2 февраля в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку с заявлением обратился директор магазина, расположенного по бульвару Есенина. Он сообщил о хищении из магазина рыбной продукции, колбасных изделий и кофе на общую сумму 2800 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 21-летний ранее судимый житель Добринского района. Похищенным молодой человек распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Липецкой области.