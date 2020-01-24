В Добринке сгорел дом. Погиб человек

Вчера, 23 января, в 17.51 к спасателям поступил вызов о пожаре на улице Добринской в райцентре (недалеко от элеватора). Загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных он весь вместе с кровлей был охвачен огнем.

Из горящего дома спасатели вызволили пожилую хозяйку, которая получила 80 процентов ожогов тела и была госпитализирована. Как стало известно газете, сегодня пострадавшая от ожогов женщина скончалась.

На месте тушения пождара работали отделения 18 ПСЧ п. Добринка, ОПСП п. Петровский и добровольная пожарная дружина элеватора. Огонь удалось ликвидировать в 18.42.

Причина пожара устанавливается.