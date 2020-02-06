В добринском магазине украли куртку прямо с манекена

Сводка происшествий от ОМВД России по Добринскому району

27 января из тамбура магазина в центре поселка Добринка совершена кража зимней куртки с манекена. Лицо, совершившее преступление, установлено.

28 января, кража произошла еще в одном магазине райцентра, из тамбура которого похитили велосипед «Стелс», принадлежащего местной жительнице. Злоумышленник установлен.

20 января текущего года с кредитной карты жителя одного из населенных пунктов района совершено хищение денег в сумме 39 100 руб. Преступление раскрыто, гражданка, подозреваемая в совершении преступления, установлена.

В период с 22 по 23 января в районном центре путем повреждения оконного стекла совершена кража бензотриммера и циркулярной пилы из дома местного жителя. Проводится проверка.

Выявлен факт сбыта фальшивой денежной купюры достоинством 2 000 рублей в одном из сетевых магазинов в центре Добринки. По данному факту в настоящий момент тоже проводится проверка.