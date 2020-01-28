В Петровском сгорел сарай. На подмогу к местным спасателям вызывали добринских

В ночь на 28 января в Петровском случился пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера ОПСП №2 в 2 часа 34 минуты после полуночи. Загорелся сарай на улице Садовой.

К моменту прибытия дежурной смены к месту пожара огонь охватил 30 квадратных метров постройки. На помощь спасателям из Петровского приехало одно отделение ПСЧ-18 из Добринки. Их вызвали на подмогу? так как существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

В 3 часа 19 минут пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет, сообщается на сайте управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.