Волейбольные страсти в Петровском. Отцы приняли вызов детей и победили.

В Петровской школе в рамках месячника оборонно-массовой работы состоялось замечательное мероприятие, приуроченное к предстоящему Дню защитников Отечества. Дети пригласили своих отцов посоревноваться на волейбольной площадке.

Вадим Каширский, Андрей Кузнецов, Павел Копытин, Александр Афанасьев, Егор Есаков и Юрий Фадеев приняли этот вызов. И показали молодому поколению, как надо играть. Состязания проходили с огромным азартом. Каждой стороне не хотелось проигрывать. Всё равно в результате отцы победили детей. Опыт в этом случае оказался сильнее молодости. Прекрасное настроение в принципе сравняло счёт, а каждый участник получил похвальную грамоту.