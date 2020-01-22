Врач из Добринки задал вопрос Владимиру Путину

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл в Липецкую область. Находясь в Усмани, он осмотрел социальные объекты города, а после встретился с представителями общественности региона. Один из вопросов президенту задал врач-травматолог Добринской центральной районной больницы Илья Симонов. Он кратко рассказал свою историю, как преехал в сельскую местность вместе с супругой из Рязани, где закончил медуниверситет. По его словам, это стало возможным благодаря условиям труда, которые были предложены в центральной районной больнице и в том числе благодаря программе «Земский доктор».

— В последнее время заработная плата работников здравоохранения заметно выросла. Однако в сельской местности я знаю, что мои коллеги вынуждены работать на несколько ставок. В своей речи вы упомянули об изменении системы оплаты труда медработников. Сможет ли эта система оплаты труда как-то изменить эту проблему в лучшую сторону, разгрузить медицинских работников. Или с этой проблемой будет бороться система медицинского образования.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин отметил, что важно подходить к этому вопросу всесторонне. Нужно настроить систему образования таким образом, чтобы она обеспечивала потребность в кадрах. Также, по мнению Президента, важным для работы врачей на селе остается обеспечение их жильем. Сейчас в стране начинает реализовываться план развития первичного звена здравоохранения, на что выделяются немалые средства в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Что касается системы оплаты труда, то Президент считает необходимым переходить на отраслевую систему.

— Нужно определить постоянную ставку, оклад. Он сейчас разнится от 30 до 50 процентов от всей зарплаты. Но чтобы при этом не потерялись ни стимулирующие выплаты, ни компенсационные доплаты. И эти надбавки должны быть едиными для всей страны, чтобы они не разнились от региона к региону в разы. И третье: важно, чтобы структура в медицинском учреждении была справедливой, чтобы начальство не получало в 3-5 раз больше, чем рядовые врачи. Когда все это будет сделано, на мой взгляд, это существенным образом повлияет на уровень доходов медицинских работников.