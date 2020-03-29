Звёздный час длиною в жизнь

И в школе, и на сцене Валентина Ильина стремилась только к высотам

ДОСЬЕ

Валентина Александровна ИЛЬИНА

Педагогический стаж — 43 года.

Звания и награды: лауреат областной премии имени Москаленко, обладатель Гранта Президента РФ «Лучший учитель России», «Ветеран труда», «Отличник просвещения», награждена значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами», юбилейной медалью «Во славу Липецкой области».

Музыкальная семья

Добринка конца 50-х. В поселке нет музыкальной школы, профессиональных педагогов, которые учили бы петь. Зато почти в каждом доме радио, откуда льются замечательные голоса и звучат прекрасные песни. Их заучивали наизусть, а потом пели на школьных переменах и вечерах, на семейных застольях.

Песни в те годы звучали отовсюду и были неотделимы от самой жизни. Так было и в доме Ходыкиных.

Их семья переехала в наши края с Украины, из той самой Макеевки Донецкой области, где сейчас идет необъявленная война. Отец, мать и четверо детей: Владимир, Александр, Валентина и Ольга.

Глава семьи Александр Иванович по профессии был водителем. Природа наделила его хорошим музыкальным слухом и выразительным голосом. Он умел и любил петь. Одними из самых любимых песен были «Белым снегом», «Одинокая гармонь», которые часто звучали дома. От отца и передались детям музыкальные способности. Двое из них — Александр и Валентина, повзрослев, будут с успехом выступать даже на сцене районного Дома культуры. Но до этого еще нужно было проявить себя и много потрудиться.

Все началось со школьного смотра

Свой путь на сцену Валя начала, будучи первоклашкой. Их учительница, Антонина Алексеевна Мешкова, однажды отбирала ребят на смотр школьной художественной самодеятельности. Вызывала по очереди к доске и просила что-нибудь спеть. Валя часто слышала по радио песню «Звезды милой Родины», которая очень нравилась девочке, ее и спела:

«Вы зажглись над миром ради всех людей,

Звезды золотые Родины моей!..»

В результате ей поручили представлять на смотре свой класс. Там она заняла первое место и попала на районный смотр художественной самодеятельности, где тоже одержала победу.

А в третьем классе Валя уже уверенно выступала на сцене клуба (он располагался тогда на месте нынешнего сбербанка) в сборном концерте. Школьница пела патриотические песни, а в зале среди других зрителей был самый преданный — папа Александр Иванович, который обязательно приходил поддержать дочку.

Музыка настолько захватила Валентину, что она даже уроки делала с включенным радио.

— Решала задачки и писала сочинения под популярные тогда мелодии, — вспоминает Валентина Александровна. — Но это мне совершенно не мешало заниматься. Да и сами песни тогда очень отличались от нынешних: хорошая музыка, сильные, хорошо запоминавшиеся тексты — то, чего не хватает сегодняшним «хитам».

Профессионально заниматься музыкой Валентине, увы, не пришлось. Но, тем не менее, есть люди, которых она считает своими учителями. Именно они помогли старшекласснице развить талант: поставить голос, дыхание, подобрать нужный репертуар. Первую встречу со своим главным наставником Г.М. Асламовым она вспоминает так.

— Я тогда училась в девятом классе. Сижу дома на крылечке и вижу, что к нам во двор заходит тогдашний директор клуба Александра Ивановна Косырева с красивым молодым человеком, явно не из нашего поселка. Это и был Георгий Михайлович — новый художественный руководитель ДК. Они собирали состав будущего хора, в который позвали и меня.

Так начался новый виток в музыкальной карьере В. Ходыкиной. Бесконечные репетиции, выступления, выезды в составе агитбригады на колхозные станы — вот нелегкий хлеб самодеятельного артиста районного Дома культуры. Валентина серьезно подходила к творческому процессу, работала, сколько было нужно, внимательно прислушивалась к советам профессионалов.

— Валя Ходыкина и Света Дмитриева стали первыми солистками нашего хора, — вспоминает его тогдашний руководитель Г.М. Асламов. — А на эту роль, поверьте, подходит далеко не каждая. Валентина выделялась не только красивым голосом, но и прекрасными внешними данными: привлекательная, стройная, с особым шармом и очарованием — она была яркой звездочкой на добринской сцене. По манере поведения я ее всегда сравнивал с известной актрисой Элиной Быстрицкой.

В 1971 году Александр Сергеевич Зотов создает ВИА «Акварели», солисткой которого становится Валентина Ходыкина, с успехом исполнявшая лирические песни из репертуара Софии Ротару.

В каждой песне звучала душа

Несмотря на серьезное увлечение музыкой, Валентина не стала делать ее своей профессией. Девушка выбрала педагогическую стезю (и, как покажет время, не ошиблась). Хотя в будущем природный дар поможет ей в работе с детьми. Воспитанники Валентины Александровны будут петь и танцевать на занятиях созданной педагогом творческой студии «Горница», и, как правило, одерживать победу на различных смотрах и конкурсах художественной самодеятельности. Сама Валентина Александровна говорит об этом так: «Просто в моем классе всегда были очень талантливые ребята». А еще она будет много лет петь в составе хора учителей Добринской средней школы №1, по-прежнему вызывая восторг у своих слушателей.

В 1971 году наша героиня вышла замуж, и в концертной программе ее стали объявлять уже как Валентину Ильину. А через год в семье родится сын Александр. Совмещать заботы о ребенке с выступлением на сцене помогал муж Иван Михайлович. Он оставался с малышом, пока молодая мама репетировала.

— Я старалась не злоупотреблять благородным жестом мужа, — рассказывает В.А. Ильина. — Мы жили недалеко от центра. Прибегу в Дом культуры, пару раз сыграем песню — и назад, к семье. Дома еще немного порепетирую, и номер готов.

Хотя, признается собеседница, пусть и редко, но были случаи, когда от волнения забывались слова и она на ходу меняла их на подходящие по рифме. Но делала это так профессионально (не случайно же — филолог!), что никто в зале этого не замечал.

Да и, вообще, зрители не догадывались, что каждое выступление было для нее настоящим испытанием на стойкость: переживала до дрожи в коленях.

— Чем чаще выходишь на публику, тем больше волнуешься, — делится В.А. Ильина. — Ведь зрители ждут от тебя безупречного выступления, и ты не имеешь права их подвести. Спеть нужно так, чтобы песня «достала» до самого донышка души. Иначе нет смысла выходить на сцену.

Чтобы достичь той самой «душевности», Валентина старалась посвящать свое выступление конкретному человеку. В ее репертуаре было много военных песен. Когда она пела одну из самых трогательных «Солдат и рябина», где были такие слова:

«Солдат надолго из дома уходил

И у калитки рябину посадил.

Он ей сказал: «Дождись меня,

Невеста милая моя»,

то думала о своем дяде Владимире Ходыкине, замученном фашистами. И в песне боец тоже погибал. Редко кто мог сдержать слезы, когда звучали последние аккорды…

«Сценическая карьера» В.А. Ильиной завершилась рано и не по ее воле. Привыкшая все делать по самым высоким меркам, она любому занятию отдавалась со всем жаром души. Любой школьный урок проводила так, чтобы тот запоминался детям. В общем, выкладывалась по полной. В итоге у молодой 30-летней женщины начались проблемы со связками. Была серьезная операция, после которой врачи запретили Валентине петь и даже посоветовали сменить работу. И если со сценой, скрепя сердце, пришлось распрощаться, то уйти из школы она не смогла. Более четырех десятков лет В.А. Ильина преподавала русский язык и литературу в Добринской средней школе №1. И до сих пор, давно будучи на заслуженном отдыхе, не отказывает в помощи тем, кто хочет «подтянуть» эти предметы.

А петь, правда, уже не в полную силу продолжает, когда их большая семья собирается вместе на праздники.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото из архива В.А. Ильиной.