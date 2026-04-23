838 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Липецкой области получают специальные ежемесячные выплаты

В Липецкой области 54 226 жителей получают чернобыльские выплаты от регионального Отделения Социального фонда России. В числе тех, кому положена государственная поддержка, — ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, пострадавшие от радиации, а также люди, проживающие в зонах загрязнения в результате катастрофы на ЧАЭС.

Ежемесячные денежные выплаты, дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодную компенсацию на оздоровление и на приобретение продовольственных товаров получают 838 ликвидаторов последствий аварии. Кроме того, семьи с детьми в возрасте до трёх лет, проживающие в загрязненных зонах, также находятся под защитой государства: им выплачивается ежемесячное пособие и предоставляется компенсация на питание детей в образовательных учреждениях.

Особое внимание уделено пенсионному обеспечению: более 15 тысяч жителей региона, пострадавших в результате радиационной катастрофы, получают государственные и страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца. Чтобы оформить положенные социальные льготы и пенсионное обеспечение, необходимо подать заявление. Сделать это можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в любом МФЦ региона или непосредственно в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области.

«Мы обязаны окружить заботой каждого, кто пострадал от радиационной катастрофы. Наша задача — чтобы все положенные выплаты и льготы, как и всегда, начислялись адресатам точно в срок, а социальная защита оставалась приоритетом региональной политики», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.