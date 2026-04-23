Ежегодная акция «Бумаге — вторую жизнь» проходит в Липецкой области

Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области напоминает жителям региона о проведении ежегодной акции «Бумаге — вторую жизнь». Прием заявок на участие продлится до 27 апреля 2026 года включительно, и организаторы призывают всех неравнодушных граждан, а также организации успеть присоединиться к сбору макулатуры.

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо собрать не менее 500 кк макулатуры, которую можно сдать в любые организации, занимающиеся приемом вторсырья на территории Липецкой области. Для жителей Елецкого, Задонского, Данковского, Добринского и Чаплыгинского округов определены стационарные пункты приема.

В Липецке макулатуру принимают по адресу улица Ковалёва, дом 111/3, в Ельце — на Московском шоссе, дом 8, в Задонске — на улице Степанищева, дом 2 (район автостанции) и на улице Труда, дом 25, в Данкове — на улице Льва Толстого, дом 14/2 и на улице Мира, дом 75/2, в Чаплыгине — на Индустриальной улице (стройбаза), а в поселке Добринка — на Линейной улице, дом 25.

В тех округах, где отсутствуют стационарные пункты приема вторсырья, по вопросу вывоза макулатуры можно обращаться к организациям-партнерам акции. Их контакты, а также подробные правила участия и форма заявки содержатся в Положении об акции, которое опубликовано на официальном сайте министерства. Дополнительная информация доступна по ссылке clck.ru/3Q9DXP.

«Забота об экологии — это вклад в будущее. Такие акции не только помогают сделать наши города и сёла чище, но и учат людей рационально использовать ресурсы, давая отходам вторую жизнь. Приятно видеть, что каждый год к этой работе подключаются и предприятия, и школы, и просто неравнодушные жители», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.