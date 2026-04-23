В центрах «Мои Документы» Липецкой области стала доступна новая услуга по оформлению гражданства РФ для детей

Жителям региона больше не нужно отдельно обращаться в органы МВД для подтверждения гражданства своих детей. Теперь подать заявление на оформление гражданства РФ по рождению можно в любом удобном офисе МФЦ Липецкой области.

Новая услуга, запущенная при поддержке Министерства социальной политики Липецкой области, значительно упрощает получение государственной услуги для семей с детьми. Оформление гражданства доступно только для детей, не достигших 14-летнего возраста. Подтверждение гражданства осуществляется в виде специального штампа, который проставляется непосредственно в свидетельство о рождении ребенка.

Особенно удобно, что услугу можно получить в режиме «одного окна» — одновременно с оформлением самого свидетельства о рождении или с регистрацией ребенка по месту жительства. Это позволяет сэкономить время и избавляет родителей от необходимости посещать несколько ведомств.

«Перевод государственных услуг в формат “одного окна” — наша приоритетная задача. Расширение функционала МФЦ — это реальный шаг к повышению доступности социальных сервисов для каждой семьи Липецкой области», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшний день в центрах «Мои Документы» Липецкой области доступно более 400 государственных и муниципальных услуг.