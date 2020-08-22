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97-летний ветеран принял участие в велопробеге в Добринке

12 минут назад
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Празднование Дня рождения Добринского района началось сегодня с велопробега, который посвятили Дню государственного флага России.

Участникам мероприятия организаторы приготовили небольшой сюрприз – раздали футболки, на которых нанесена надпись с признанием в любви к Добринке.

Старт был дан в 10 часов от привокзальной площади после возложения цветов к памятнику погибшим воинам. Возглавил велопробег глава Добринского района Сергей Москворецкий.

В свои 97 лет не то что не отставал, но даже задавал темп пелотону ветеран Великой Отечественной войны из Добринки Василий Никифорович Денисов.

Велолюбители преодолели дистанцию около 6 километров, проехав по нескольким улицам поселка, и финишировали в Парке Молодежи. Именно там запланированы сегодня основные торжественные мероприятия, посвященные Дню района.

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