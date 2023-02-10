Липецкая школа №45 имени Героя Советского Союза П.А. Папина стала местом проведения первой в этом году профилактической акции «Знаю, действую, живу». Участие в ней приняли около 50 школьников-подростков.

Специалисты медицинских организаций области погрузили их в информационно-интерактивное пространство. Образовательную программу начали с диалога о формировании позитивных установок на здоровый образ жизни (ЗОЖ). В разговоре старшеклассники искали ответы на вопросы, как вырабатывать положительную мотивацию для отказа от вредных привычек: малоподвижного образа жизни, вредной еды, несоблюдения режима дня, курения, употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ.

После демонстрации тематических видеороликов подростки вместе с медработниками обсуждали, как правильно составлять рацион полезного питания и мотивировать себя и близких к постоянным физическим нагрузкам. Кроме того, в игровом формате организаторы мероприятия предложили школьникам выстроить «живую диаграмму» – график знаний о ВИЧ-инфекции, а также рассказали о путях передачи этого заболевания и методах защиты. Говорили и о планировании здоровой семьи.

В рамках акции «Знаю, действую, живу» для старшеклассников работали интерактивные площадки по профилактике социально-значимых заболеваний: онкологии, туберкулеза, СПИДа, сахарного диабета и других. Подростков консультировали медицинские специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Липецкого городского родильного дома и Липецкого областного наркологического диспансера. Все участники получили буклеты и листовки, где красочно и доступно рассказано о первых шагах полноценной здоровой жизни.

В Липецкой области профилактическая акция «Знаю, действую, живу» стартовала в 2018 году, за это время она была проведена 36 раз и охватила более 7,5 тыс. детей и молодежи. «Задача власти в сфере здравоохранения – помогать людям, заниматься профилактикой. Стремление вести здоровый образ жизни необходимо развивать в каждом человеке. К решению этой задачи нужно привлекать все общество», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.