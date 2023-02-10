Встреча с участником специальной военной операции, выпускником 2016 года Гариком Лазаревым прошла в Липецком колледже индустрии и сервиса. Во время беседы он рассказал о подвигах российских военнослужащих, о взаимовыручке на передовой, о боевом духе, о том, как приходится преодолевать страх, о чувствах, которые испытывают бойцы, получая письма от ребят из разных уголков страны.

Студенты активно включились в диалог, их интересовало все – от экипировки мобилизованных до обустройства быта. Ответы на вопросы развеяли многие фейки из соцсетей. Ребята просили передать благодарность военнослужащим, заверив, что колледж продолжит связь с бойцами через организацию гуманитарной помощи. «Мы искренне благодарны жителям региона за активную гражданскую позицию, за то, что поддерживают наших ребят и тем самым вносят свой вклад в победу, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Стараемся оказывать всем необходимое содействие, ведь поддержка военнослужащих и помощь их семьям – наша общая задача».

Такие встречи очень важны для молодежи, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. «На конкретном примере студенты увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества настоящего человека. Им есть с кого брать пример», – добавили в управлении.