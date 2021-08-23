В июле 2020 года ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания»).

Изучив материалы дела, в марте 2021 года суд определил признать заявление ПАО «Сбербанк России» обоснованным, ввести в отношении должника процедуру банкротства – реструктуризацию долгов и включить в реестр требований кредиторов требования ПАО «Сбербанк России» в общей сумме 1,3 млрд. рублей. Финансовым управляющим утвержден Артур Шатохин, являющийся членом саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных управляющих «Синергия».

В августе 2021 года от финансового управляющего в суд поступило ходатайство о введении процедуры реализации имущества гражданина. Из ходатайства финансового управляющего следует, что в установленный законом срок ни одного проекта плана реструктуризации долгов гражданина не представлено. Задолженность до настоящего времени не оплачена, и в материалах дела отсутствуют сведения о возможности и намерении ее погашения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Оценив представленные в материалы дела документы и доказательства, суд пришел к выводу о том, что ходатайство финансового управляющего подлежит удовлетворению и вынес решение о признании гражданина несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры банкротства – реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего назначено на 25 января 2022 года.