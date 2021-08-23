Стартовал областной публичный конкурс на определение лучших подсобных хозяйств года среди многодетных семей Липецкой области. Победитель соревнования награждается микроавтобусом, призёры, занявшие вторые и третьи места, – легковыми автомобилями и комплектами бытовой техники соответственно, сообщили в управлении социальной политики региона.

Участниками конкурса могут стать многодетные семьи Липецкой области, в которых родители имеют поощрения за труд и воспитание детей, совместно проживают и ведут совместное хозяйство. Для участия в состязании необходимы следующие документы:

заявка на участие в конкурсе;

информация о хозяйстве, подтвержденная администрацией муниципального образования;

копии паспортов родителей, копии свидетельств о рождении детей;

копия свидетельства о заключении брака;

характеристики с места работы (учебы) детей, родителей, для безработных – справка центра занятости муниципального района или городского округа, для неработающих – копии трудовых книжек;

копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за труд и воспитание детей.

Документы необходимо представить до 16 сентября 2021 года включительно организатору конкурса – управлению социальной политики Липецкой области по адресу: 398050, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33, каб. 19. В конкурсе не могут участвовать семьи, в которых родители ограничены или лишены родительских прав, а также семьи, признанные победителями прошлых лет. Призёры данного соревнования не допускаются к повторному участию в нём в течение 5 лет. Телефон для получения дополнительной информации 8 (4742) 25-25-93. Консультацию также можно получить в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства.