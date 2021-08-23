Липецкая область входит в число лучших в стране по показателю продуктивности дойного стада. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Средний надой молока от одной коровы за сутки на 20 августа составил 23 кг, что на 0,3 кг больше, чем годом ранее. Свыше 25 кг молока в расчете на корову получили в Задонском (32,2 кг), Долгоруковском (28,2 кг), Липецком (26,2 кг), Добровском (25,6 кг) и Усманском (25,1 кг) районах. В передовых хозяйствах региона суточные надои молока от одной коровы превышают 30 кг. Валовой надой в сельхозпредприятиях Липецкой области за сутки составил 653,1 тонны.

«Современные технологии и селекционные достижения, внедряемые в регионе, позволяют постоянно увеличивать продуктивность дойного стада», – считает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. В 2020 году в крупных и средних предприятиях она составила 7858 кг (102%). За первое полугодие 2021-го средний надой молока от одной коровы составил 4490 кг, что на 139 кг больше, чем на аналогичную дату годом ранее. Свыше 5 тысяч килограммов от одной коровы за полгода получили в Задонском (5550 кг), Долгоруковском (5340 кг) и Добровском (5059 кг) районах.