Автостопщик из Санкт-Петербурга едва не замерз на трассе в Воронежской области

Мужчина, который решил автостопом добраться из Крыма к себе домой в Санкт-Петербург, едва не замерз в Воронежской области.

20 ноября к автоинспекторам Виталию Воробьеву и Евгению Нестерову из Рамонского района поступило сообщение от дежурного службы “112”. Из него следовало, что мужчина находится в районе 492-го километра автодороги М-4 “Дон” и уже несколько часов не может остановить попутный автомобиль. Автостопщик сильно замерз, на улице к тому моменту стемнело и сильно похолодало.

Дорожные полицейские приехали на место и обнаружили звонившего мужчину. Они посадили его в патрульный автомобиль, чтобы тот согрелся, а затем остановили большегруз, который направлялся в Санкт-Петербург. Автоинспекторы попросили водителя грузового автомобиля подвести гражданина домой, и тот не отказал.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.