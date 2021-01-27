Утром 27 июня 2020 года в одном из магазинов Добринки покупателю продали слабоалкогольный газированный коктейль за 111 рублей. Все бы ничего, но это был День молодежи, когда продажа алкоголя в Липецкой области находится под запретом. Реализацию товара зафиксировала система ЕГАИС.

Региональное управление потребительского рынка привлекло магазин к ответственности за правонарушение по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ в виде штрафа 160 тысяч рублей.

Администрация магазина с этим не согласилась и пыталась оспорить решение в арбитражном суде. Представители магазина ссылались на то, что алкоголь, действительно, продали, но спустя 22 минуты произвели возврат товара. В итоге эта банка алкоголя была реализована уже 7 июля, что подтверждается чеком.

Впрочем, суд такие доводы не убедили, и наказание оставили в силе. Магазин должен заплатить 160 тысяч рублей штрафа.

У администрации магазина еще есть возможность обжаловать это решение в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже.