26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф закроется регистрация на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». На текущий момент поступило более 100 тысяч заявок на участие в конкурсе. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» на сайте ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа поступило 35,55% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,48%). Далее идут Северо-Западный (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа.

«На сегодняшний день мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет –27% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%. В основном регистрируются на конкурс мужчины – 73%, заявивших об участии женщин – 27%», –рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Лидером по количеству заявок стала Москва (12 407 заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург (5 116), на третьем – Московская область (4 167 заявок). В ТОП-20 регионов также вошли Свердловская область (2 028 заявок), Краснодарский край (1 872), Нижегородская область (1 578), Республика Татарстан (1 573), Самарская область (1 505), Ростовская область (1 424), Новосибирская область (1 344), Республика Башкортостан (1 300), Челябинская область (1 237), Красноярский край (1 114), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1 009), Тюменская область (953), Пермский край (923), Иркутская область (812), Ставропольский край (795), Воронежская область (717) и Ленинградская область (702 заявки).

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников – главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.