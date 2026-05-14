Чемпионом по шахбоксу стал липецкий спортсмен Кирилл Золотухин

Воспитанник тербунского спортклуба «Русь» Кирилл Золотухин завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы по шахбоксу. На пьедестал он поднялся с триколором под гимн России. В целом сборная страны стала триумфатором турнира, завоевав 107 медалей, из которых 52 золотые.

Шахбокс – молодой и нестандартный вид спорта, признанный в России только в прошлом году. Он сочетает интеллектуальную и физическую борьбу: 11 раундов, в которых поочерёдно сменяются партия в шахматы и боксёрский поединок.

Кирилл Золотухин – воспитанник тербунского клуба «Русь», сейчас учится на первом курсе Воронежского института МВД и выступает за сборную страны.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил спортсмена и его тренеров с победой.

«Отрадно, что наши ребята из муниципалитетов добиваются успехов на международной арене. Кирилл доказал: чтобы побеждать Европу, не обязательно жить в столице. И наша задача – создавать условия, чтобы у детей и молодёжи были возможности проявить себя», – отметил глава региона.