Общественный совет ветеранов СВО создан в Воловском округе

В Становлянском округе начал работу Общественный совет ветеранов специальной военной операции. Руководителем новой организации назначен Александр Туголуков – ветеран СВО, награждённый медалью «За отвагу». Александр был призван на службу в 2022 году в рамках частичной мобилизации, воевал на Луганском направлении в должности командира отделения, а в 2024 году был уволен после ранения.

В задачи нового общественного объединения войдут популяризация образа военнослужащих, увековечение памяти Героев Отечества, а также адресная помощь семьям участников СВО Становлянского округа. На первом заседании совета глава округа Дмитрий Семянников вместе с участниками обсудил вопрос адаптации вернувшихся бойцов к мирной жизни и помощь семьям действующих военнослужащих. Также участники встречи наметили план работы на 2026 год.Напомним, Общественные советы ветеранов СВО созданы в большинстве муниципалитетов Липецкой области.

«Создание Общественного совета ветеранов СВО в Становлянском округе — важный шаг в выстраивании системной работы с теми, кто защищал нашу Родину. Очень важно, что совет возглавил боевой офицер, кавалер медали „За отвагу“ Александр Туголуков. Такие люди на собственном примере знают, какие вопросы адаптации и поддержки сегодня наиболее актуальны. Уверен, что новый совет станет надежной опорой для семей наших героев и внесет весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.