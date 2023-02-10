Музей природы, расположенный на территории заповедника «Галичья гора», 14 февраля приглашает жителей региона и гостей Липецкой области на День сокольника. Он традиционно отмечается в день святого Трифона, покровителя соколиной охоты, сообщили в областном краеведческом музее.

Посетители познакомятся с историей соколиной охоты, с охотничьей атрибутикой, приемами дрессировки соколов, сфотографируются в костюмах царских сокольников. Кроме того, состоится экскурсия к вольерам с соколами. Ее проведет лектор-экскурсовод Музея природы Елена Дудина.

Питомник хищных птиц в «Галичьей горе» постоянно получает заказы на соколов-балобанов от любителей соколиной охоты. Используют их и для охраны аэропортов от нашествия ворон. Обычно птенцы появляются на свет в конце весны. Часть из них останется в заповеднике, другая разлетится по России и всему миру.

Заповедник «Галичья гора», где работает областной Музей природы, входит в топ-10 достопримечательностей Липецкой области. Кроме питомника хищных птиц здесь расположены уникальные природные объекты, сохраняются реликтовые растения. Заповедник наряду с другими существующими в регионе особо охраняемыми природными территориями находится под постоянной заботой правительства региона. «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить уникальные уголки Липецкой области, страны и всей планеты для будущих поколений», – считает губернатор Игорь Артамонов.