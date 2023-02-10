Подведены предварительные итоги по достижению основного показателя развития отрасли физической культуры и спорта в Липецкой области за 2022 год. Доля граждан в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 53,8%. В 2021 году этот показатель равнялся 51,4%, в 2020 – 45,8%, в 2019 – 43,2%, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

Эти цифры являются одним из основных показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Регион строит свою работу, ориентируясь на задачи, определенные Президентом Российской Федерации. Согласно им, в 2024 году 55% липчан должны придерживаться спортивного образа жизни, а в 2030-м – 70%. Исполнение намеченных целей возможно благодаря созданию благоприятных условий для физического развития и ведения активного образа жизни.

«Много сил и средств вкладывается в развитие спортивной инфраструктуры, чтобы жители могли без проблем найти место для занятий и вид активности по душе и по физическим возможностям. Каждый год мы открываем новые объекты: ледовые дворцы, стадионы, ФОКи, спортшколы и прочее. Кроме того, серьезное внимание уделяется формированию условий для профессиональных спортсменов. В частности, в планах создание базы гребных видов спорта и строительство гребного канала», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.