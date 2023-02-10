Липецкая область принимает участие в акселераторе по промышленному туризму. Девять предприятий готовы распахнуть свои двери для тех, кого терзает любопытство узнать, как все устроено.

Три дня в регионе работали эксперты – сотрудники Агентства стратегических инициатив, которые посетили предприятия, готовые принять туристов. Это «Свободный Сокол», «Липецк Цемент», Технопарк «Липецк», «Моторинвест», «Елецкие кружева», «Елецкое пиво», «Грязинский культиваторный завод», Особая экономическая зона «Липецк» и «Липецкая кофейная компания».

Коллеги из Агентства стратегических инициатив во главе с директором дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» Ольгой Зотовой и ментором команды Липецкой области, бренд-стратегом Алевтиной Золотаревой проверяют маршруты и дают профессиональные рекомендации компаниям. Кроме того, в рабочей группе представители вузов и ссузов. Проект по промышленному туризму направлен, в первую очередь, на их студентов.

«Промышленный туризм – это эффективный инструмент профориентации, продвижения локальных брендов, демонстрации экологичности и качества продукции отечественных производителей. Благодаря программе «открытая промышленность» предприятия разрабатывают экскурсии, программы стажировки, индустриальные маршруты и открывают центры компетенций. Такой открытый диалог позволяет увидеть не только промышленный масштаб нашей страны, но и профессиональных людей, искренне любящих свое дело. А у нас их не мало», – отметила Ольга Захарова.

На сегодняшний день 50 российских регионов и более 400 предприятий самых разных отраслей – от локальных фермерских хозяйств до металлургических комбинатов стали участниками акселератора (30 регионов и 250 предприятий в первом акселераторе и 20 регионов и более 150 предприятий во втором). За 2022 год 800 тысяч туристов и 10 тысяч студентов посетили предприятия, создавшие экскурсии и программы стажировок. Одними из активных участников акселератора 2.0. стала команда Липецкой области, разместив свою заявку. Заявка включает набор пилотных предприятий, являющихся лидерами в своих отраслях.

Трехдневный визит экспертов Агентства стратегических инициатив завершился на ОЭЗ «Липецк», где расположена Липецкая кофейная компания – активный участник программы промышленного туризма. Здесь прошла стратегическая сессия, на которой участники поделились впечатлениями от экскурсий и обсудили планы реализации пилотного проекта.

«Промышленный туризм помогает решать важные задачи. Это продвижение местной продукции и профориентационная работа с молодежью. Будем работать в этом направлении», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.