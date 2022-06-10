14 июня состоится внеочередная одиннадцатая сессия Липецкого областного Совета депутатов. Начало сессии в 10.00. В повестке дня один вопрос. Парламентарии будут голосовать заочно.

Депутаты внесут изменения в закон «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области».

— Мы созываем внеочередную сессию для принятия изменений, которые позволят нам в кратчайшие сроки начать оказывать помощь населению Украины в контролируемых районах, а также на территориях ЛНР и ДНР. На днях мы с губернатором и командой области побывали в Володарском районе, который находится на пути к Мариуполю. Своими глазами увидели, в каком состоянии находятся дома, больницы, школы и детские сады, обстановка не простая и очень нужна наша поддержка, — отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов. — Сегодня предлагается упростить процедуру отчуждения объектов областной собственности, чтобы Правительство региона могло оперативно оказывать гуманитарную помощь.

До сессии депутатам по электронной почте направят материалы по проекту закона и лист голосования. Итоги будут подведены не позднее 16.00 14 июня.

Проект закона опубликован на официальном сайте облсовета в рубрике «Законодательная деятельность» — раздел «Законопроекты».