Читайте нас в

Празднование государственного события состоится во всех детских оздоровительных учреждениях региона. Педагоги загородных и пришкольных лагерей подготовили для ребят различные мероприятия.

Школьники и педагоги соберутся на торжественные линейки с использованием государственной символики, примут участие в концертах, викторинах и играх.

12 июня в загородных лагерях Центра развития детского отдыха днем традиционно пройдут спортивные соревнования, флешмоб, торжественные мероприятия, конкурсы рисунков и стихов. Завершится праздник концертами «Россия – Родина моя!»