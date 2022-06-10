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Ко Дню России в детских оздоровительных учреждениях Липецкой области пройдут праздничные линейки

5 минут назад
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Празднование государственного события состоится во всех детских оздоровительных учреждениях региона. Педагоги загородных и пришкольных лагерей подготовили для ребят различные мероприятия.

Школьники и педагоги соберутся на торжественные линейки с использованием государственной символики, примут участие в концертах, викторинах и играх.

12 июня в загородных лагерях Центра развития детского отдыха днем традиционно пройдут спортивные соревнования, флешмоб, торжественные мероприятия, конкурсы рисунков и стихов. Завершится праздник концертами «Россия – Родина моя!»

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