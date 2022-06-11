Поздравительная телеграмма с Днем России от Президента страны Владимира Путина поступила на имя губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Этот праздник дорог всем, кто гордится Родиной, чтит многовековые традиции патриотизма и служения Отечеству, передающиеся из поколения в поколение. И, конечно, он символизирует нашу общую ответственность за Россию и ее успешное будущее», – подчеркивает в поздравлении глава государства.

С Днем России Игоря Артамонова и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они пожелали Игорю Артамонову и жителям Липецкой области успехов, здоровья и всего самого доброго.