С такой законодательной инициативой выступил комитет регионального парламента по науке, образованию, культуре, спорту делам семьи и молодёжи.

Предлагается выплачивать всем начинающим педагогам дошкольного образования, которые сразу после вуза пришли работать в детский сад, единовременную выплату из областного бюджета. Ее размер — 120 тыс. рублей.

Необходимые изменения народные избранники рекомендуют внести на ближайшей сессии в Закон «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб, лесного хозяйства».

Единовременную социальную выплату будут выплачивать педагогическим работникам дошкольного образования, которые пришли работать в детский сад в год окончания техникума, колледжа или вуза после 1 января 2022 года. Они должны устроится не менее, чем на одну ставку и отработать в дошкольном учреждении не менее двух лет.

Подъёмные предусмотрены не только для воспитателей, но и для логопедов, дефектологов и психологов.

— На одной из последних сессий мы приняли аналогичные выплаты для молодых школьных учителей. Считаем, что такие подъёмные необходимо установить и в дошкольном образовании. Здесь тоже большая нехватка кадров. Как сообщили нам в профильном управлении, в настоящее время в детских садах требуются 130 штатных единиц. Комитет проработал этот вопрос и вышел с соответствующей законодательной инициативой, — рассказал заместитель председатель комитета по науке и образованию Анатолий Емельянов.

На реализацию законопроекта планируется выделить из бюджета более 13 миллионов рублей.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшей сессии облсовета. Она состоится 17 февраля.