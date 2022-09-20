Воспитанники детской студии «Казаки России» с 13 по 16 сентября побывали с экскурсией в Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Культура». Дети посетили Петергоф, Стрельну, историко-культурный проект «Государевы потехи». В залах музея они увидели в экспозиции основателя Петергофа императора Петра I за работой, театр XVIII века с театральными костюмами и машинерией, действующий фонтан Нижнего парка в миниатюре, Царскую мельницу, Приказной домик и, конечно же, фееричный Петергофский праздник с иллюминацией. В двух последних залах представлены «игрушки-забавы» российских императоров – коллекция императорских велосипедов.

Кроме Большого Петергофского дворца, юные казачата посетили северную столицу с обзорной экскурсией. Санкт-Петербург открыл для них великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, Невского проспекта, Исаакиевского собора, Мариинского театра, Коломну, остров Новая Голландия, Английскую набережную, Петропавловскую крепость.

«Такие просветительские программы нацпроекта помогают повысить интерес школьников к изучению российской культуры, истории, литературы, традиций народов России. Такие путешествия всегда вызывают восторг у детей», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.