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Ребята из школьных волонтёрских отрядов принимают активное участие в добровольческой акции «Обелиск». Они ухаживают за парками Победы, стелами Славы, обелисками и могилами ветеранов Великой Отечественной войны.

Добровольцы из школьного волонтёрского отряда «Доброхоты» села Берёзовка Становлянского района убрали территорию обелиска воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также ребята заботятся о могиле ветерана-учителя, участника Великой Отечественной войны – Андрея Ананьева, которая расположена на территории сельского кладбища.

В Становлянском районе 13 школьных волонтерских отрядов объединяют около 200 учащихся. Ребята занимаются организацией и проведением различных акций, помогают пожилым людям, благоустраивают обелиски и территории школ. Кроме этого отряды берут шефство над младшими школьниками.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отмечает важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает Игорь Артамонов.