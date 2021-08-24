Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 30,8 млн. рублей акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», а также отказа в возмещении фабрике НДС в сумме 14,5 млн. рублей.

На этот раз липецкое предприятие пыталось оспорить сразу два решения МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области от 25.12.2014 г. Согласно решению № 414 от 25.12.2014 г. АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» было предложено уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 24,4 млн. рублей, пени в размере 1,5 млн. рублей, а также санкции по п. 1 cт. 122 НК РФ в виде штрафа в сумме 4,9 млн. рублей. Кроме того, решением Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области № 204 от 25.12.2014 г. АО «ЛКФ «Рошен» было отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 14,5 млн. рублей за 1 квартал 2014 года.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об отказе АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в удовлетворении заявленных требований, тем самым подтвердив законность решений ФНС.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» подала апелляционную жалобу. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Липецкой области в отношении АО «ЛКФ «Рошен» оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.