Главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилия Игоревна САМОШИНА, инициатор акции «Подарите медикам игрушку», говорит, что они не ожидали такого тёплого отклика от жителей района.

— Мы категорично не просили приносить ёлочные изделия медикам, — делится главврач, — только разместили информацию в Интернете и стали получать игрушки. Это было очень интересно и здорово! Не ожидали! Как всегда, одними из первых откликнулись школьники с педагогами. Приносили и взрослые жители.

Пусть снеговичок принесёт всем здоровья!

Ёлочки нарядили не только в вестибюле поликлиники на улице Воронского, но и в детском отделении. Там, кстати, празднично украшен весь коридор. Также благодарные пациенты несут свои подарки и в подразделения больницы: в Плавицкую и Петровскую.

Медики Плавицкой больницы с вручёнными сюрпризами от гимназистов.

Например, гимназисты из Ольговки, сделав подарки, поздравляли с Новым годом докторов Татьяну Анатольевну Полосухину, Марину Владимировну Зубкову и всех медиков п. Плавица. К своим детям активно присоединились родители: И. Кочерова, О. Першина, Т. Ильина, Е. Куракина, Н. Нефёдова, А. Черёмушкина.

Юля Першина своими игрушками выражает благодарность докторам.

Учитель начальных классов Татьяна Александровна Шестакова тоже говорит спасибо медицинским работникам и преподносит изделие, сделанное собственными руками. В интернете учащиеся гимназии выложили видеоролик, в каком говорят спасибо врачам.

Весёлая улитка-модница от Т.А. Шестаковой.

Не отстали от школьников и ребятишки из Новочеркутинского детского сада. Мамы со своими детьми Ольга Тандилашвили с дочкой Лизой, Ася Мстоян с Галиной, Мария Ситникова со своей Полиной, Людмила Нимижан и её Саша тоже решили поучаствовать в акции. А их воспитатель Людмила Заева, человек творческий и рукодельный, тем более уже подготовила подарки для докторов.

Малыши из Новочеркутинского детсада так говорят спасибо.

Ребятишкам помогали мамы сделать эти новогодние сюрпризы для докторов.

На момент нашей беседы с Л.И. Самошиной ёлку только начали наряжать. В основном на ней игрушки от ребят из Мазейской школы. Остальные найдут своё место на красавице чуть позднее.

8Б благодарит докторов и поздравляет с Новым годом.

Снеговик-медик.

Надо признать, что мы в последнее время, особенно в период пандемии, не сильно жалуем медиков, часто обвиняя именно их в наших болячках и нехватке лекарств. А они-то на самом деле работают самоотверженно! Пусть игрушки на ёлку и не главное в их жизни, тем более работе, зато доктора, особенно те, кто станет бороться на дежурстве в новогоднюю ночь за чью-то жизнь, будут знать, что добринцы им благодарны.