Пенсионеры города Ельца переживают вторую молодость благодаря проекту «Здоровое долголетие». Изначально он заключался в проведении бесплатных спортивных и творческих занятий для пожилых горожан. Местные пенсионеры оказались настолько жизнерадостны и активны, что из подопечных быстро превратились в руководителей нескольких секций. Они называют себя «серебряными» волонтёрами, ведут активный образ жизни, ярко проводят досуг, осваивают социальные сети и даже собираются монетизировать свои аккаунты.

Татьяна Устинова раз в неделю преподаёт в «Школе ТикТока». Она организовала её при поддержке Центра соцзащиты, набрала группу поклонниц соцсетей из тех, кому слегка за 70 и раз в неделю преподаёт своим ученицам азы ведения аккаунта. Рассказывает, как подготовить контент, как привлечь подписчиков, как отвечать на комментарии и делать красивые фото. Татьяна прошла курсы по работе в ТикТоке и теперь делится опытом со всеми желающими. Сейчас у женщины около тысячи подписчиков. Скоро она планирует запустить прямые эфиры, а в дальнейшем рассчитывает монетизировать свой блог.

«Социальные сети для пожилых – возможность расширить круг общения. Многим это очень нужно. А ещё здесь можно делиться добротой. В тренде быть полезным. Я делюсь с подписчиками позитивом, советами, рецептами. Именно ролики, несущие пользу, набирают наибольшую популярность. Главное быть настоящей, никого не копировать», – рассказала Татьяна Устинова.

Ещё одна ельчанка Жанна Малахова с помощью проекта «Здоровое долголетие» исполнила свою давнюю мечту – стала экскурсоводом. Она рассказывает гостям города о его яркой истории, о знаменитых земляках, знакомит с народными промыслами. Пока в статусе «серебряного» волонтёра, но планы большие. Её знакомые говорят, что женщина на своём месте – её экскурсии не скучные, она в красках описывает, как ельчане остановили Тамерлана, цитирует Ивана Бунина и может напеть любую мелодию Тихона Хренникова.

«Я провожу обзорные экскурсии по Ельцу, ещё у меня есть несколько тематических экскурсий: «Елец православный», «Елец мастеровой», «Елец и его знаменитости». Я веду очень насыщенную жизнь, занимаюсь любимым делом. Не зря этот проект называется «Здоровое долголетие» – у меня нет времени, чтобы стареть, есть большие планы и я стараюсь их реализовать», – прокомментировала Жанна Малахова.

Также «серебряные» волонтёры Ельца ведут занятия по вязанию, плетению макраме, лоскутному шитью. А недавно запустили проект «Универсальная бабушка». Руководитель кружка – опытный специалист по работе с детьми, имеющий профильное педагогическое образование, Любовь Воронецкая. Она много лет работала в детском саду, а сейчас занимается развитием детей с особенностями здоровья. Универсальная бабушка Люба учит малышей гармонии и социальной адаптации с помощью игр, фольклора и любви.

«Старшее поколение – это наше достояние. Мы обязаны заботиться о гражданах серебряного возраста, должны создавать условия для их комфортной и активной жизни. Проект «Здоровое долголетие» – пример того, как нужно работать с пожилыми. Всем нашим муниципалитетам необходимо двигаться в этом направлении», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.