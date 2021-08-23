Липецкие спортсмены продолжают покорять подиумы престижных турниров всероссийского и международного уровней. Так, на чемпионате России по дзюдо среди ветеранов в городе Салават (Республика Башкортостан) отличились сразу несколько представителей Липецкой области.

В соревнованиях принимали участие спортсмены от 30 до 64 лет в семи весовых категориях: 60, 66, 73, 81, 90, 100, 100+ кг. Чемпионом России в весовой категории 66 кг среди спортсменов 35-39 лет стал Геннадий Невокшонов. Серебро в весовой категории 81 кг среди участников в возрасте 45-49 лет завоевал Дмитрий Биркин. Еще одно серебро в копилку липецкой команды принес Александр Жеребцов в весовой категории 100 кг (35-39 лет). Дмитрий Зайцев замкнул призовую тройку в весовой категории 73 кг (40-44 года).

Очередную победу одержала 14-летняя Диана Сикстус из Лебедяни, которую называют восходящей звездой бокса в Липецкой области. Юная спортсменка стала сильнейшей на первенстве Европы среди юношей и девушек в Боснии и Герцеговине. Тренер Дианы – Дмитрий Маслов. Школьница выступает в категории до 40 килограммов среди спортсменов 2004-2005 года рождения. В мае она выиграла первенство страны на состязаниях в Ульяновске.

«Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.