Открытие выставки в музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского Рязанка в Чаплыгинском районе состоится 27 августа. В экспозиции будут представлены работы, созданные на пленэре во время проведения творческой мастерской «ШАНС КОГО».

Мастерская принимала художников в конце июня. За неделю музей-усадьбу П. П. Семёнова-Тян-Шанского посетили как уже состоявшиеся художники из Липецкой и соседних областей, так и студенты Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова. Они выполнили живописные этюды в техниках акварель, акрил и масло, сообщили в управлении культуры и туризма региона.

Наиболее частым сюжетом, запечатленным художниками, стал мотив северной веранды усадебного дома с прилежащим к ней парковым окружением. Нашли свое отражение на холстах и тенистая река Ранова, протекающая на территории парка, и живописные старинные постройки, окружающие усадебный дом. Привлекательным для некоторых художников стали пейзажные сюжеты окрестностей деревни Рязанка, а также тема цветов, в изобилии растущих в парке и наполняющих его ароматом и нежностью.

«Музеи, галереи, театральные площадки Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки и проекты, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – неоднократно отмечал глава региона Игорь Артамонов.